Стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным

Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию к России, ей нужно показать силу

Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России из-за якобы слабости Москвы на украинском направлении, поэтому Кремлю нужно продемонстрировать свою силу. Об этом пишет Asia Times в материале под названием «Почему Трамп недоволен Путиным?».

В материале отмечается, что первоначальное предположение о том, что Трамп «отдаст предпочтение» Владимиру Путину из-за тесных отношений и «заискиванием» перед российским лидером в первый срок не реализовалось. Вместо этого президент США усилил агрессивную риторику в отношении Москвы и начал ей угрожать.

По мнению автора, Трамп действительно хочет заключить мирное соглашение по Украине, поскольку это укрепит его международную репутацию и усилит влияние США в мире. В тексте утверждается, что условия этой сделки изменились «из-за слабости России».

«Почему именно такой поворот? Вероятно, это связано с основной чертой личности Трампа: ему нравятся победители. Независимо от исхода российско-украинской войны, Россия и Путин продемонстрировали значительную слабость в исполнении решений во время войны», — пишет AT.

В материале утверждается, что «пока Россия не продемонстрирует ту силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли окажет русским какие-либо услуги в будущем».

Ранее стало известно, когда США представят план Трампа по миру на Украине.