Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным

Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию к России, ей нужно показать силу
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России из-за якобы слабости Москвы на украинском направлении, поэтому Кремлю нужно продемонстрировать свою силу. Об этом пишет Asia Times в материале под названием «Почему Трамп недоволен Путиным?».

В материале отмечается, что первоначальное предположение о том, что Трамп «отдаст предпочтение» Владимиру Путину из-за тесных отношений и «заискиванием» перед российским лидером в первый срок не реализовалось. Вместо этого президент США усилил агрессивную риторику в отношении Москвы и начал ей угрожать.

По мнению автора, Трамп действительно хочет заключить мирное соглашение по Украине, поскольку это укрепит его международную репутацию и усилит влияние США в мире. В тексте утверждается, что условия этой сделки изменились «из-за слабости России».

«Почему именно такой поворот? Вероятно, это связано с основной чертой личности Трампа: ему нравятся победители. Независимо от исхода российско-украинской войны, Россия и Путин продемонстрировали значительную слабость в исполнении решений во время войны», — пишет AT.

В материале утверждается, что «пока Россия не продемонстрирует ту силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли окажет русским какие-либо услуги в будущем».

Ранее стало известно, когда США представят план Трампа по миру на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами