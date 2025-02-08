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В России могут узаконить оценки за поведение

Путин поручил рассмотреть введение оценки за поведение в школах
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также глава государства поручил обсудить с профессиональным сообществом и родителями вопрос введения интегральной (средней) оценки освоения учениками программ основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, Путин поручил представить предложения для совершенствования системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Срок исполнения – 1 июля 2025 года.

Путин до этого говорил, что в том случае, если в России вернут оценку за поведение, она должна быть равноценной другим оценкам. По словам российского лидера, окончательного решения по данному вопросу нет. Путин подчеркнул, что при возвращении оценки за поведение она должна на что-то влиять.

Вернуть в школы оценку за поведение в марте прошлого года предлагал глава СПЧ Валерий Фадеев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь заявлял, что ведомство не против введения такой оценки, но призвал определить критерии ее выставления.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.

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