Небензя назвал ООН потенциальной площадкой для контактов США и России

Небензя: у ООН есть переговорный потенциал для контактов РФ и США по Украине

ООН обладает переговорным потенциалом для возможных контактов России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат отметил, что пока об этом говорить рано.

8 февраля Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.