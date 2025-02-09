Экономические достижения России в условиях масштабных западных санкций являются настоящим чудом. Президент Владимир Путин едва сдерживает радость за успехи РФ, пишет китайское издание Sohu.

Экономические показатели, которые демонстрирует Россия на фоне беспрецедентного санкционного давления, удивляют, отмечается в статье.

«Произошло настоящее чудо», — пишут авторы.

По их словам, данные о росте ВВП России вызвали у Путина радость, которую ему трудно было сдерживать.

В материале указывается, что ограничения Запада в отношении российских нефти и газа не пошатнули экономику РФ, поскольку Москва сумела оперативно найти покупателей в Юго-Восточной Азии. Санкции сделали Россию лишь богаче, тогда как европейские страны обеднели, потеряв доступ к дешевым российским энергоносителям, заключили журналисты.

7 февраля на встрече с Путиным председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что национальная экономика успешно справилась с санкционным давлением со стороны стран Запада. При этом, подчеркнул премьер, экономика некоторых стран, которые вводили рестрикции против России, близка к стагнации.

Также Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Премьер отметил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%.

Ранее в РАН отметили успехи российской экономики.