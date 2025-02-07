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Мишустин заявил, что российская экономика отлично справилась с санкциями

Мишустин: российская экономика успешно справилась с санкционным давлением
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Национальная экономика успешно справилась с санкционным давлением со стороны стран Запада, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет агентство РИА Новости.

При этом, подчеркнул премьер, экономика некоторых стран, которые вводили рестрикции против России, близка к стагнации. Он не конкретизировал, о каких именно странах говорит.

Также Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. премьер отметил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%.

Кроме того, по словам председателя правительства, в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%. По словам премьер-министра, прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных доходов составлял 7,1%, а на данный момент, за прошедшие 11 месяцев, этот показатель составляет 8,7%, что уже значительно превышает прогнозы.

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