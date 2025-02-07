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Мишустин заявил о рекордном объеме ВВП России

Мишустин: номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составил рекордные 200 трлн руб.
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

В свою очередь Путин отметил, что темпы экономического роста в России оказались выше мировых. Они были выше, чем в США и других развитых экономиках, добавил глава государства.

До этого посол во Франции Алексей Мешков отмечал, что Россия использует доходы активов стран Запада в стране для развития экономики. Дипломат пояснил, что в России уже накоплены масштабные иностранные инвестиции компаний стран Запада, основаны производственные площадки, функционирующие в интересах отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора.

Ранее в Кремле заявили о предкризисном состоянии экономики Европы.

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