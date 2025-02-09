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В Германии призвали не ждать Трампа в решении российско-украинского конфликта

Вагенкнехт: ФРГ должна стараться завершить конфликт на Украине, не дожидаясь США
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Kay Nietfeld/Global Look Press

Германия должна стремиться завершить российско-украинский конфликт, не дожидаясь американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью T-Online заявила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

По ее мнению, конфликт можно завершить только путем переговоров. Она добавила, что украинская сторона не сможет вернуть территории, поэтому необходимо пытаться заставить «оружие замолчать на существующей линии фронта».

8 февраля президент США заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре Трампа и Путина.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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