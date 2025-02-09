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На Западе допустили идею отказа Украины от территорий

European Conservative: в ЕС допустили идею отказа Украины от территорий
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Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) допускают отказ Украины от территорий ради достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает European Conservative.

Как подчеркивает издание, в кулуарах в Брюсселе «шепчутся» о том, что Украина готова признать потерю территорий ради достижения мира, а также для вступления в Евросоюз. При этом Киев будет придерживаться нейтралитета в отношении членства в Североатлантическом альянсе, говорится в публикации.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе и с учетом российских интересов.

9 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным.

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