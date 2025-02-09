Глава ЕК заявила о необходимости обезопасить Евросоюз

Фон дер Ляйен: ЕС пришло время взять безопасность и оборону в собственные руки

Евросоюзу пришло время взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции по случаю отключения энергосетей стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) и подключения к системе ЕС глава ЕК подчеркнула, что Североатлантический альянс остается основой обороны Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, сейчас очевидно, что нужна общеевропейская оборона.

9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич заявил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Ранее в Белоруссии подтвердили стабильную работу энергосистем после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.