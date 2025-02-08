В Белоруссии подтвердили стабильную работу энергосистем после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Энергетическая система Белоруссии стабильно работает после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого кольца БРЭЛЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

8 февраля в 10:09 московскому времени отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская — Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.

Минэнерго республики отмечает, что энергетическая система продолжает синхронную работу с Россией в рамках Союзного государства. Также в ведомстве уточнили, что все потребители в Белоруссии бесперебойно получают электричество и тепловую энергию в востребованных объемах.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.