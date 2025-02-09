Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Ринкевич: страны Балтии присоединились к энергосистеме ЕС после выхода из БРЭЛЛ

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что страны Балтии «сделали это» и стали частью европейской системы электросетей.

Днем 9 февраля сообщалось, что тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом.

До этого стало известно, что энергетическая система Белоруссии стабильно работает после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого кольца БРЭЛЛ.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.