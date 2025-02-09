Newsweek рассказал, как Трамп сыграл на руку Путину

Команда президента США Дональда Трампа за последние дни приняла три решения, играющих на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Newsweek.

Речь идет, в первую очередь, о санкциях против Международного уголовного суда, которые ввел Трамп. Также генеральный прокурор США Мерик Бонди выпустила меморандумы, которые расформировывают специальную группу KleptoCapture, которая занималась разработкой санкций. Третьим «подарком» стало прекращение действия инициатив, направленных на борьбу со «скрытыми кампаниями влияния со стороны России».

8 февраля Дональд Трамп заявил журналистам, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и была ли она в первый раз. Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.