Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, о чем могли говорить Путин и Трамп

Депутат Чепа: разговор Трампа и Путина мог быть отчаянным и по существу
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Разговор Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, о котором заявлял сам президент США, мог быть отчаянным и «по существу». Такое мнение в беседе с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат предположил, что «сначала состоялись неоднократные разговоры представителей специальных служб», которые вели подготовку к беседе двух лидеров.

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским», — сказал Чепа.

Парламентарий считает, что теперь Трамп «вызовет» украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, где он выслушает позицию американского президента.

8 февраля президент США сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами