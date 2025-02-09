В Госдуме раскрыли, о чем могли говорить Путин и Трамп

Депутат Чепа: разговор Трампа и Путина мог быть отчаянным и по существу

Разговор Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, о котором заявлял сам президент США, мог быть отчаянным и «по существу». Такое мнение в беседе с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат предположил, что «сначала состоялись неоднократные разговоры представителей специальных служб», которые вели подготовку к беседе двух лидеров.

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским», — сказал Чепа.

Парламентарий считает, что теперь Трамп «вызовет» украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, где он выслушает позицию американского президента.

8 февраля президент США сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о состоявшемся разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.