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Трамп поручил организовать встречи по Украине

NYP: Трамп поручил своему помощнику организовать встречи по Украине
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Майка Уолтца организовать встречи по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The New York Post, которая взяла у главы государства интервью.

По словам Трампа, у него уже есть конкретный план по завершению конфликта на Украине.

«Надеюсь, это будет быстро. <...> Я хочу покончить с этим чертовым безумием», — заключил американский лидер.

В этом же интервью Трамп заявил, что уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт.

Кроме того, Трамп заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным». Он также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена, назвав его позором страны.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу президентов России и США.

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