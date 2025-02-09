Трамп поручил организовать встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Майка Уолтца организовать встречи по украинскому конфликту. Об этом пишет газета The New York Post, которая взяла у главы государства интервью.

По словам Трампа, у него уже есть конкретный план по завершению конфликта на Украине.

«Надеюсь, это будет быстро. <...> Я хочу покончить с этим чертовым безумием», — заключил американский лидер.

В этом же интервью Трамп заявил, что уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт.

Кроме того, Трамп заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным». Он также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена, назвав его позором страны.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу президентов России и США.