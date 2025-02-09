Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским

Вэнс встретится с Зеленским на конференции в Мюнхене

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает газета The New York Post.

Как отметает издание, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Украиной на $500 миллионов для получения доступа к редкоземельным металлам и газу в обмен на гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного урегулирования.

Мюнхенская конференции по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. На ней представители США должны представить свой план по урегулированию конфликта на Украине.

Недавно издание The New York Post сообщало, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он заявил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский может обмануть Трампа.