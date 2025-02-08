В Британии рассказали, как Зеленский может обмануть Трампа

Украина может обмануть президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении редкоземельных металлов Вашингтону. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я надеюсь, что в конечном счете он (Трамп — прим. Ред.) не купится на это», — подчеркнул эксперт.

По словам Меркуриса, некоторые аналитики на Западе говорят, что 70% из тех редкоземельных ресурсов, которые Киев обещал Соединенным Штатам, расположены на территориях, контролируемых Россией.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.