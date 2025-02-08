Назван срок ратификации Госдумой договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

ГД может в феврале ратифицировать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Госдума может в феврале ратифицировать договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на думскую электронную базу.

Как говорится в решении комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, соответствующий проект федерального закона включен в примерную программу законопроектной работы ГД «в период весенней сессии 2025 года (февраль) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению».

5 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.