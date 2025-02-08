Китай выступил против попыток США подорвать отношения с Панамой

Пекин выступает против попыток США подорвать отношения Китая и Панамы. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы Мигелем Лекаро, сообщает пресс-служба МИД Китая.

«Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания», — заявил дипломат.

Накануне представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс — один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения».

До этого Госдепартамент США сообщил, что принадлежащие американскому правительству корабли смогут проходить через Панамский канал без оплаты. Позже президент Панамы Хосе Рауль Мулино на пресс-конференции назвал «недопустимой ложью» это заявление. Сообщение американского Госдепа также опровергло управление Панамского канала.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом.