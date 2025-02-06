США добились бесплатного прохода судов через Панамский канал

Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих американскому правительству. Об этом сообщил Госдеп США на своей странице в соцсети Х.
«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.
Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».
В своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США намерены вернуть контроль над каналом.
3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».
Ранее эксперты заявили, что Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.