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США добились бесплатного прохода судов через Панамский канал

Панама отменила сборы за проход через Панамский канал для американских судов
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Luca Renner/imageBROKER/Luca Renner/Global Look Press

Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих американскому правительству. Об этом сообщил Госдеп США на своей странице в соцсети Х.

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США намерены вернуть контроль над каналом.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Ранее эксперты заявили, что Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.

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