США добились бесплатного прохода судов через Панамский канал

Панама отменила сборы за проход через Панамский канал для американских судов

Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих американскому правительству. Об этом сообщил Госдеп США на своей странице в соцсети Х.

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США намерены вернуть контроль над каналом.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Ранее эксперты заявили, что Трамп заставил Панаму «плюнуть» на Китай.