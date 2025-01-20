Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп пообещал вернуть США контроль над Панамским каналом. Соответствующее заявление он сделал во время своей инаугурационной речи.

«Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США «заберут его назад», — сказал он.

О своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца. Тогда он сказал, что передача контроля над Панамским каналом Панаме в 1999 году «была глупостью».

По мнению американского президента, Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей. Всего американский лидер озвучивал несколько территориальных претензий.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии.