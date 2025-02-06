Президент Панамы опроверг заявления Госдепа о судоходстве через Панамский канал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал «недопустимой ложью» заявление Госдепартамента США о праве бесплатного прохода через панамский канал для американских правительственных судов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN.

«Я был очень удивлен заявлением Госдепартамента, потому что они делают важные заявления, основанные на лжи, а это просто недопустимо», — заявил панамский лидер.

Мулино также выразил свой отказ продолжать изучать путь управления двусторонними отношениями, которые основаны «на лжи и фальши». Президент Панамы подчеркнул, что его страна «не является первой в мире, но и не является последней».

Накануне Госдепартамент США написал в соцсети Х, что принадлежащие правительству Соединенных Штатов корабли и суда теперь смогут проходить через Панамский канал бесплатно.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США намерены вернуть контроль над каналом.

Ранее глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала.