Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай обвинил США в клевете и саботаже из-за Панамы

КНР заявила о клевете США после выхода Панамы из совместного проекта
close
Jason Lee/Reuters

Китай решительно выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс -— один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения». Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос о решении Панамы выйти из программы, передает Reuters.

В начале недели стало известно, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», предложенной председателем КНР Си Цзиньпинем. Она предусматривает объединение «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», соглашения о сотрудничестве с Китаем подписали уже более 150 стран.

По словам представителя китайского МИД, Китай глубоко сожалеет об этом решении и надеется, что Панама дважды подумает, учитывая общие двусторонние связи, и будет избегать внешнего вмешательства.

Госдепартамент США ранее сообщил, что принадлежащие американскому правительству корабли смогут проходить через Панамский канал без оплаты. Позже президент Панамы Хосе Рауль Мулино на пресс-конференции назвал «недопустимой ложью» это заявление. Сообщение американского Госдепа также опровергло управление Панамского канала.

Ранее Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами