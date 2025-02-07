Китай обвинил США в клевете и саботаже из-за Панамы

Китай решительно выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс -— один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения». Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос о решении Панамы выйти из программы, передает Reuters.

В начале недели стало известно, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», предложенной председателем КНР Си Цзиньпинем. Она предусматривает объединение «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», соглашения о сотрудничестве с Китаем подписали уже более 150 стран.

По словам представителя китайского МИД, Китай глубоко сожалеет об этом решении и надеется, что Панама дважды подумает, учитывая общие двусторонние связи, и будет избегать внешнего вмешательства.

Госдепартамент США ранее сообщил, что принадлежащие американскому правительству корабли смогут проходить через Панамский канал без оплаты. Позже президент Панамы Хосе Рауль Мулино на пресс-конференции назвал «недопустимой ложью» это заявление. Сообщение американского Госдепа также опровергло управление Панамского канала.

Ранее Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом.