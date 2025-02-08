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В США будут праздновать 80-летие Победы

Генконсульство России в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
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Mike Segar/Reuters

Генконсульство России в Нью-Йорке в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне проведет ряд памятных мероприятий совместно с ветеранскими организациями. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генконсул Александр Захаров.

«Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что партия «Единая Россия» проведет ряд мероприятий в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого.

15 января Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.

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80 лет Победы
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