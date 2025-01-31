«Единая Россия» проведет мероприятия в честь 80-летия победы в ВОВ

Владимир Якушев: в России проведут «Диктант» в честь 80-летия победы в ВОВ

Партия «Единая Россия» проведет ряд мероприятий в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого.

«Мы даем старт всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона. В этом году рассчитываем на такое же активное участие», — сказал он.

Якушев добавил, что одним из главных направлений работы оргкомитета является выполнение инициатив президента РФ Владимира Путина по присвоению почетного звания городов трудовой доблести.

«Сейчас 70 городов носят это высокое звание. В ближайшее время вместе с жителями определим места размещения памятных стел», — отметил Якушев.

Одним из главных событий в честь 80-летия победы в ВОВ станет «Диктант Победы», который пройдет во всех университетах России и их зарубежных филиалах.

Также «Единая Россия» продолжит проводить традиционные патриотические акции и развивать новые форматы исторического просвещения.

Кроме того, «Единая Россия» поможет создать в регионах муралы в честь героев ВОВ и СВО, проведет автопробеги, фотовыставки, выпуск новых почтовых марок и другие мероприятия.

Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тыс. площадок в России и 61 стране мира. опросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков.