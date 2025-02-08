В России призвали США сделать «шаг навстречу» для нормализации отношений

Россия неоднократно шла навстречу США, теперь ход за Вашингтоном. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Мяч на стороне США. Россия столько раз шла навстречу Соединенным Штатам, а в итоге все это дело нивелировалось действующими на тот момент администрациями», — подчеркнул он.

Как отметил Блохин, чего стоит ожидать от президента США Дональда Трампа — так это то, что за время его президентства Россия и Соединенные Штаты будут иметь возможность выработать механизм по сдерживанию конфронтации между державами.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Вашингтон пока еще не обсуждали возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее в США заявили, что сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон.