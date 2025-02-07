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В США заявили, что сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон

Келлог: РФ и Украина будут вынуждены пойти на компромиссы для решения конфликта
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Carlos Barria/Reuters

России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта. Об этом в беседе с изданием The New York Post заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог.

«Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах», — подчеркнул он. По его словам, конфликт не может завершиться без дипломатических переговоров.

Келлог подчеркнул, что вся администрация президента США Дональда Трампа работает над решением украинского конфликта. Американский лидер хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию на Украине, сообщил он.

До этого американский дипломат Людовик Худ заявлял, что Трамп намерен определить стратегию Штатов по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтону нужны «кнуты и пряники».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

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