В Самарской области объявлена тревога

Власти Самарской области объявили тревогу из-за налета украинских БПЛА на регион. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении.

Тревога была объявлена в 5.00 по московскому времени. Другой информации пока не поступало.

До этого в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону в нескольких многоэтажных домах выбило стекла.

В ночь на 8 февраля силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.