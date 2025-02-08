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В Германии заявили, что прекращение работы МУС станет «величайшей радостью Путина»

Бербок сообщила, что Путину доставит величайшую радость прекращение работы МУС
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Global Look Press

Прекращение работы Международного уголовного суда (МУС) доставит радость президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — отметила Бербок и раскритиковала санкции США в отношении ведомства.

Министр подчеркнула, что поддержка международного права является главным приоритетом в сфере безопасности.

6 февраля президент США Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на МУС за критику и преследование американских граждан, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Трампа о вводе санкций против МУС «абсолютно понятным». Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что МУС в последнее время стал «предвзятым политическим инструментом». На фоне последних новостей Венгрия рассматривает вопрос о своем дальнейшем сотрудничестве с МУС, добавил Сийярто.

Ранее в Кремле отреагировали на санкции США против МУС.

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