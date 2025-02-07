В Кремле отреагировали на санкции США против МУС

В Кремле считают, что России не касаются отношения Соединенных Штатов Америки с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать ситуацию с введением Вашингтоном санкций против МУС.

«Мы же не являемся участниками Римского статута, и, соответственно, МУС не признаем. Что касается американцев, то у них свои отношения с МУС, и это не наше дело», — сказал представитель Кремля.

6 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее в Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными».