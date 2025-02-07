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В Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными»

Сийярто назвал санкции Трампа в отношении МУС «понятными»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал решение Трампа о вводе санкций против МУС «абсолютно понятным». Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что МУС в последнее время стал «предвзятым политическим инструментом».

На фоне последних новостей Венгрия рассматривает вопрос о своем дальнейшем сотрудничестве с МУС, подытожил Сийярто.

Накануне Трамп наложил санкции на Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона.

В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее в МУС испугались, что новые санкции США затруднят его расследования в разных странах.

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