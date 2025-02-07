Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Трамп: никто больше не будет пользоваться США

США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев. О поставленном Владимиру Зеленскому ультиматуме рассказал американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Никто больше не будет пользоваться США», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что сказал Зеленскому о необходимости получения эквивалента «чего-либо взамен денег», которые были потрачены Белым домом на помощь Украине.

Среди прочего Трамп заявил, что хочет видеть результат вложенных денег, а Вашингтону необходимо увидеть конец конфликта.

Также глава Белого дома сообщил, что планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе, возможно, в Вашингтоне. Президент США добавил, что готов встретиться с политиком в любое время, подчеркивая, что «туда (на Украину) он не поедет».

4 февраля глава Белого дома заявил, что готов продолжить поддержку Украины в случае, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что прежде, чем желать получить украинские ископаемые, следует проверить, какие территории еще находятся под контролем Киева.

Ранее в офисе Зеленского заявили о желании спровоцировать войну между США и Россией.