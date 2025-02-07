Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, когда собирается встретиться с Зеленским

Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе, возможно, в Вашингтоне. Об этом он заявил журналистам перед переговорами с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме, передает ТАСС.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, возможно, поговорю с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Он добавил, что готов встретиться с Зеленским в любое время, подчеркивая, что «туда (на Украину) он не поедет».

Днем 7 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует посетить Киев в ближайшее время, его визит состоится в конце текущего месяца.

Утром того же дня посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу с Китом Келлогом. Маркарова заявила, что стороны «провели обстоятельную дискуссию», однако не раскрыла деталей прошедшей встречи.

По мнению Келлога, России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, как должен быть урегулирован украинский конфликт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами