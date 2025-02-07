Трамп рассказал, когда собирается встретиться с Зеленским

Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе, возможно, в Вашингтоне. Об этом он заявил журналистам перед переговорами с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме, передает ТАСС.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, возможно, поговорю с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Он добавил, что готов встретиться с Зеленским в любое время, подчеркивая, что «туда (на Украину) он не поедет».

Днем 7 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует посетить Киев в ближайшее время, его визит состоится в конце текущего месяца.

Утром того же дня посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу с Китом Келлогом. Маркарова заявила, что стороны «провели обстоятельную дискуссию», однако не раскрыла деталей прошедшей встречи.

По мнению Келлога, России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, как должен быть урегулирован украинский конфликт.