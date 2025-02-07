В офисе Зеленского заявили о желании спровоцировать войну между США и Россией

Подоляк заявил, что Украина хотела бы спровоцировать войну между США и РФ

Украина хотела бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

«Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы, безусловно, было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», — сказал он.

Таким образом Подоляк ответил на вопрос о том, можно ли допустить вариант, при котором США введут войска на Украину, чтобы «вернуть те самые недра», доступ к которым захотел получить президент США Дональд Трамп.

4 февраля глава Белого дома заявил, что готов продолжить поддержку Украины в случае, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя слова Трампа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала о том, что тем странам, которые желают получить украинские ресурсы, следует проверить, какие территории еще находятся под контролем Киева.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины.