Захарова заявила, что интересующимся ресурсами Украины стоит проверить, что ей принадлежит

Захарова: У Зеленского нет того, что он предлагает Вашингтону

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что странам, желающим получить украинские ресурсы, нужно проверить, какие территории еще подконтрольны Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«‎В принципе, для чего это надо сделать? Это надо сделать для того, чтобы те, кто, в том числе в Вашингтоне, подходят к этому вопросу с коммерческой точки зрения, просто считают деньги, понимали, что того, что предлагает Зеленский, у него нет»‎, — сказала она.

Захарова сказала, что США интересуются природными ресурсами Украины уже давно. По словам представителя МИД РФ, при поддержке коррумпированных властей Украины они уже дошли до сельскохозяйственных ресурсов, дальше будут полезные ископаемые.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы Водолацкий заявил, Трамп проводит колониальную политику в отношении Украины.