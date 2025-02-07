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Покидающий пост губернатора Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи

Покидающий пост главы Новгородской области Никитин анонсировал новые задачи
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Никитин, который покидает пост губернатора Новгородской области, заявил, что теперь перед ним стоят новые задачи. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Telegram-канале.

«Сейчас передо мной стоят новые задачи. Я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как это делал на новгородской земле», — сказал он.

Никитин отметил, что в течение восьми лет занимал свой пост и это время «было плодотворным». Уходящий с поста губернатора выразил благодарность за поддержку, которую ему оказывали, отметив, что многие стоящие перед ним задачи на протяжении восьми лет на посту главы региона были довольно сложными, однако с ними удалось справиться.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина 7 февраля. Документ был подписан после того, как губернатор подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Никитин занимал должность главы региона с октября 2017 года.

Ранее Путин освободил от должности главу «Роскосмоса».

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