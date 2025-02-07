Покидающий пост губернатора Никитин заявил, что перед ним стоят новые задачи

Андрей Никитин, который покидает пост губернатора Новгородской области, заявил, что теперь перед ним стоят новые задачи. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Telegram-канале.

«Сейчас передо мной стоят новые задачи. Я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как это делал на новгородской земле», — сказал он.

Никитин отметил, что в течение восьми лет занимал свой пост и это время «было плодотворным». Уходящий с поста губернатора выразил благодарность за поддержку, которую ему оказывали, отметив, что многие стоящие перед ним задачи на протяжении восьми лет на посту главы региона были довольно сложными, однако с ними удалось справиться.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина 7 февраля. Документ был подписан после того, как губернатор подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Никитин занимал должность главы региона с октября 2017 года.

Ранее Путин освободил от должности главу «Роскосмоса».