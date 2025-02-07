Спецпосланник Трампа по Украине провел встречу с украинским послом в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России», — отметила она.

Маркарова добавила, что стороны «провели обстоятельную дискуссию», однако не привела деталей прошедшей встречи.

5 февраля сообщалось, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

Он отмечал, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как в свою очередь сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, среди элементов цели — потенциальная заморозка конфликта и оставление территории, занятой российскими войсками, «в подвешенном состоянии», при одновременном предоставлении Украине гарантий безопасности.

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