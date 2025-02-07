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В Кремле рассказали, как должен быть урегулирован украинский конфликт

Песков: урегулирование на Украине должно произойти в результате переговоров

Урегулирование конфликта на Украине в любом случае должно произойти в результате переговоров. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова специального посланника американского лидера по Украине Кита Келлога о том, что Москве и Киеву придется пойти на уступки ради завершения боевых действий. Как сказал представитель Кремля, российские власти остаются открытыми для переговоров. В РФ об этом говорили неоднократно и на разных уровнях государственного управления, в том числе на самом высоком, отметил он.

«В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров, но пока чего-то конкретного на этот счет нет», — добавил Песков.

6 февраля Келлог дал интервью телеканалу Fox News, в ходе которого заявил о необходимости учитывать мнения всех сторон при урегулировании украинского конфликта. Специальный посланник президента США добавил, что после организации обсуждений «лицом к лицу» можно будет начать думать об уступках со стороны Киева и Москвы.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высказались о возможности заморозки конфликта на Украине.

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