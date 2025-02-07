Глава офиса Зеленского назвал сроки визита спецпосланника Трампа в Киев

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует посетить Киев в ближайшее время, его визит состоится в конце текущего месяца. О готовящейся поездке заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив в своем Telegram-канале, что украинская сторона активно готовится к встрече.

По его словам, в ходе переговоров Келлогу представят детальную информацию о «российской агрессии» против Украины. Ермак также уточнил, что ранее уже обсуждал с американским представителем оперативную обстановку на фронте, меры по защите гражданского населения и подготовку к Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. В мероприятии, как ожидается, примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Украинский чиновник подчеркнул важность предстоящего диалога с Келлогом для координации дальнейших шагов в условиях эскалации конфликта.

Утром 7 февраля посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу с Китом Келлогом. Маркарова заявила, что стороны «провели обстоятельную дискуссию», однако не раскрыла деталей прошедшей встречи.

По мнению Келлога, России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Ранее Келлог призвал Украину подготовиться к выборам.