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Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

Трамп заявил, что сохранил намерение переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и завершить конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, передает РИА Новости.

«Вероятно, я буду говорить с Путиным. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным», — заявил американский президент.

При этом Трамп вновь заявил о стремлении положить конец кризису на Украине и повторил, что кризис бы не случился, если бы он был на тот момент главой американского государства. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз указал на то, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.

6 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью для американского телеканала CNN. В ходе беседы пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу Путина и Трампа. Более того, между главами двух государств еще не было никаких «стартовых контактов» и обсуждений о необходимости организации очных переговоров.

В свою очередь спецпредставитель президента США Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что и Москве и Киеву придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

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