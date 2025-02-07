Генконсул РФ заявил о важности легитимных представителей Украины на переговорах

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил в интервью РИА Новости, что на потенциальных переговорах с украинской стороной должны присутствовать лица, уполномоченные подписывать документы.

«Важно, чтобы будущий переговорный процесс... был полностью легитимен с точки зрения участвующих в нем сторон и обеспечивал реальные гарантии выполнения достигнутых договоренностей», — сказал дипломат.

Буравов подчеркнул, что для успешного проведения переговоров необходимо, чтобы у представителей украинской стороны были законные права на подписание документов. По его словам, это поможет избежать ситуаций, когда кто-то может заявить, что у этих лиц не было полномочий. Он отметил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не имеет таких полномочий, и возникает вопрос о легитимности его действий.

В этом же интервью РИА Новости Буравов заявил, что Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной. Он обратил внимание на то, что в последнее время руководство РФ неоднократно заявляло о возможности начала переговоров.

5 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. По его словам, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.