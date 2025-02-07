Генконсул России в Стамбуле отметил посредничество Турции между РФ и Украиной

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил в интервью РИА Новости, что Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной.

Он обратил внимание на то, что в последнее время руководство РФ неоднократно заявляло о возможности начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда», — сказал Буравов.

Консул подчеркнул, что Россия никогда не избегала переговоров и готова к их проведению с целью достижения прочного решения, которое устранит причины конфликта и будет учитывать законные интересы России и текущих реалий «на земле».

5 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. По его словам, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.