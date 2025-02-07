Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генконсул России в Стамбуле отметил посредничество Турции между РФ и Украиной

Генконсул Буравов: Москва фиксирует усилия Анкары по переговорам РФ и Украины
close
vestiturkey.com" class="item-image" loading="lazy">
vestiturkey.com

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил в интервью РИА Новости, что Москва фиксирует усилия Анкары по посредничеству между РФ и Украиной.

Он обратил внимание на то, что в последнее время руководство РФ неоднократно заявляло о возможности начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Это касается в том числе оценки оказавшихся нереализованными вследствие саботажа со стороны стран Запада договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 гoда», — сказал Буравов.

Консул подчеркнул, что Россия никогда не избегала переговоров и готова к их проведению с целью достижения прочного решения, которое устранит причины конфликта и будет учитывать законные интересы России и текущих реалий «на земле».

5 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. По его словам, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами