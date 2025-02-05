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В Турции заявили, что в скором времени можно ожидать инициатив по урегулированию конфликта на Украине

Фидан: Анкара рассчитывает на урегулировании по Украине в ближайшее время
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. Его слова передает РИА Новости.

По словам Фидана, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.

«Мы слышим ряд инициатив президента США [Дональда] Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней», — поделился глава турецкого МИД.

До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил во время встречи с послом Турции Танжой Бильгичу в Москве заявил, что страны, которые претендуют на роль посредников в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, должны придерживаться принципа равноудаленности.

Галузин сделал акцент на деструктивной роли Украины и западных стран, «несущих ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.

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