В Турции заявили, что в скором времени можно ожидать инициатив по урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. Его слова передает РИА Новости.
По словам Фидана, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.
«Мы слышим ряд инициатив президента США [Дональда] Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней», — поделился глава турецкого МИД.
До этого замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил во время встречи с послом Турции Танжой Бильгичу в Москве заявил, что страны, которые претендуют на роль посредников в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, должны придерживаться принципа равноудаленности.
Галузин сделал акцент на деструктивной роли Украины и западных стран, «несущих ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта».
Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.