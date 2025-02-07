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Стало известно, кто возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции

Делегацию США на Мюнхенской конференции возглавит Джей Ди Вэнс
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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности и на саммите по искусственному интеллекту в Париже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Вице-президент выступит на обоих мероприятиях, проведет двусторонние встречи с мировыми лидерами», — указано в сообщении.

5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на следующей неделе. По данным источника, предварительный вариант документа должен был представить союзникам Кит Келлог.

6 февраля Келлог опроверг слухи о представлении плана и заявил, что озвучить его может только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности.

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