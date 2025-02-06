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Спецпосланник Трампа опроверг слухи о скором представлении плана по Украине

Кит Келлог заявил, что не представит план по Украине на следующей неделе
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Carlos Barria/Reuters

План по разрешению украинского конфликта не будет озвучен спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом на следующей неделе. Об этом заявил он сам, передает РИА Новости.

«Нет, этого не будет... Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог... Но этого не произойдет на следующей неделе», — сказал спецпосланник.

5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на следующей неделе.

По данным источника, предварительный вариант документа должен был представить союзникам Кит Келлог. Однако детали плана, включая формат и глубину дискуссий, оставались неизвестными.

В распоряжении агентства не было информации о конкретных шагах, которые могут быть предложены Вашингтоном.

Ранее Келлог оценил шансы Украины вернуть ядерное оружие «между мизерными и нулевыми».

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