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Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности

Украина представит позицию по прекращению конфликта на Мюнхенской конференции
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Associated Press.

Во время мероприятия украинская делегация представит свою позицию по прекращению конфликта с Россией, а также взгляды на то, как можно достичь длительного мира. Кроме этого, на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности ей необходимы, чтобы предотвратить нападение на страну в будущем.

Накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где пройдет обсуждение целей американского лидера Дональда Трампа по разрешению конфликта. Келлог также подчеркнул, что он не представит в ходе мероприятии план мира. Его может озвучить только президент США, добавил он.

Ранее сообщалось, что США представят стратегию по Украине на Мюнхенской конференции.

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