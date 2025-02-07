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Администрация Трампа сократит штат сотрудников USAID в 16 раз

Reuters: администрация Трампа сохранит в штате USAID 611 сотрудников
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Annabelle Gordon/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа сохранит в штате американского агентства по международному развитию USAID 611 сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление, которое было разослано работникам агентства.

Всего штат USAID насчитывает более 10 000 человек. Таким образом, ожидается его сокращение более чем в 16 раз.

При этом чуть ранее агентство Reuters писало, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Позднее газета Financial Times писала со ссылкой на сотрудника USAID, что решение Трампа закрыть агентство приведет к катастрофическим последствиям. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

Илон Маск 2 февраля охарактеризовал USAID как «преступную организацию», которая, по его мнению, должна прекратить свое существование. В этот же день Маск сообщил, что Трамп поддерживает идею о закрытии USAID. Более того, предприниматель уточнил, что они уже активно работают над прекращением деятельности агентства.

Ранее в Крыму рассказали о попытках USAID вмешиваться в дела на полуострове.

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