Маск заявил, что USAID не должно существовать

Илон Маск, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), резко раскритиковал Агентство США по международному развитию (USAID), назвав его «преступной организацией», которой «пора умереть». Об этом пишет РИА Новости.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — заявил Маск.

В другом сообщении Маск охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

2 февраля официальные веб-сайт и страница в социальной сети «X» USAID, оказывающего помощь Украине, стали недоступны. Попытки доступа к сайту приводят к сообщению о временной недоступности или постоянном изменении адреса. Причины отключения сайта пока неясны. Агентство Reuters выдвинуло версию о том, что отключение связано с решением администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над USAID в ведение Госдепартамента.

С 2022 года USAID направило Украине более $7,6 млрд в качестве гуманитарной помощи и поддержки.

Ранее Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине.