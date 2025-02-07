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В Крыму рассказали о попытках USAID вмешиваться в дела на полуострове

Константинов сообщил, что структуры USAID пытались внедриться в госсовет Крыма
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Annabelle Gordon/REUTERS

Структуры Агентства США по международному развитию (USAID) пытались внедриться в Государственный совет (парламент) Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В парламенте Крыма они предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — заявил Константинов, добавив, что предложение было отвергнуто.

Он пояснил, что до воссоединения с Россией структуры USAID открыто работали в Крыму, Украине и многих других странах, причем занимаясь промышленным, политическим и экономическим шпионажем через спонсирование нужд предприятий и ведомств — например, как рассказал Константинов, за помощь в остеклении детского сада структуры USAID требовали сдать полную справку о населенном пункте.

В России USAID официально прекратил работу в 2012 году, однако продолжал давать деньги различным неправительственным и некоммерческим организациям, многие из которых впоследствии были признаны иностранными агентами.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что USAID погрязло в коррупции, кроме того, оно являлось ключевым звеном в системе американского вмешательства во внутренние дела других государств.

Ранее стало известно, что Белый дом практически в полном составе уволит сотрудников USAID.

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