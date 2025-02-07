Трампу поступила угроза от USAID за закрытие агентства

Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID.

В ведомстве подчеркнули, что для главы Белого дома решение по USAID станет «провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистане».

«Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) --«Газета.Ru) Илон Маск пишет, что USAID — это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу», — заявили сотрудники агентства.

В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

7 февраля стало известно, что Белый дом уволит 97% из более чем 10 тысяч сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. При этом Илон Маск заявил, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

2 февраля Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Также стало известно, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее в Крыму рассказали о попытках USAID вмешиваться в дела на полуострове.