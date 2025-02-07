В Евросоюзе выразили готовность защищать свои интересы перед США

Глава ЕК: Евросоюз готов защищать свои интересы в отношениях с США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза (ЕС) защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости. Об этом сообщает передает пресс-служба ЕК.

«Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно. Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Польше.

Глава ЕК также коснулась отношений ЕС с Китаем, подчеркнув их значимость, определив Пекин как жизненно важного торгового партнера, с которым Евросоюз может конструктивно взаимодействовать для решения общих проблем.

3 февраля газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.

После этого глава Евросовета Антониу Кошта в интервью итальянской газете Stampa пообещал ответные меры на введение пошлин в рамках защиты торговых интересов Евросоюза. Какие именно, он не уточнил.

В свою очередь британская газета Financial Times писала, что Евросоюз может принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлины против стран объединения.

Ранее в ЕС призвали устроить трибунал для фон дер Ляйен.